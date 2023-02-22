Marios Tzavidas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Tzavidas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marios Tzavidas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marios Tzavidas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marios Tzavidas 8 Ekim 2003 tarihinde Lagonisi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μάριος Τζαβίδας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marios Tzavidas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marios Tzavidas'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marios Tzavidas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marios Tzavidas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marios Tzavidas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marios Tzavidas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2020 yılında PAO U19

5 Temmuz 2021 yılında Atromitos Athen

Marios Tzavidas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marios Tzavidas şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Marios Tzavidas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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