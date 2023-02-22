Marios Vichos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Vichos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marios Vichos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marios Vichos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marios Vichos 14 Ocak 2000 tarihinde Itea, Fokida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μάριος Βήχος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marios Vichos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DONY Management AG yapmaktadır. Marios Vichos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Marios Vichos'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marios Vichos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marios Vichos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marios Vichos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marios Vichos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2016 yılında Levadiakos U20

1 Temmuz 2018 yılında APO Levadiakos

31 Ocak 2019 yılında Amvr. Distomou

30 Haziran 2019 yılında APO Levadiakos

Marios Vichos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marios Vichos şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Marios Vichos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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