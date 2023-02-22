Marios Vrousai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Vrousai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marios Vrousai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marios Vrousai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marios Vrousai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Vrousai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marios Vrousai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Vrousai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marios Vrousai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marios Vrousai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marios Vrousai 2 Temmuz 1998 tarihinde Berat şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Μάριος Βρουσάι şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marios Vrousai Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosport International yapmaktadır. Marios Vrousai, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 30 Eylül 2016 tarihinde katılmıştır. Marios Vrousai'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marios Vrousai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marios Vrousai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marios Vrousai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marios Vrousai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2015 yılında Olympiakos U20

30 Eylül 2016 yılında Olimpiakos

17 Ocak 2019 yılında Willem II

30 Haziran 2020 yılında Olimpiakos

Marios Vrousai kimdir

Marios Vrousai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marios Vrousai şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Marios Vrousai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan takımında 19 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marios Vrousai nereli

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