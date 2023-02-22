Marios Zounis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Zounis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marios Zounis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marios Zounis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marios Zounis 20 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μάριος Ζούνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marios Zounis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KING AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marios Zounis'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marios Zounis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marios Zounis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marios Zounis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marios Zounis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Atromitos Athen

22 Eylül 2021 yılında Diagoras

30 Haziran 2022 yılında Atromitos Athen

5 Eylül 2022 yılında PAE Chania

26 Ocak 2023 yılında Atromitos Athen

Marios Zounis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marios Zounis şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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