Marius Alm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Alm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Alm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Alm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Alm 3 Aralık 1997 tarihinde Moen şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Marius Svanberg Alm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Alm Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Marius Alm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Alm'nin IL Hødd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marius Alm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Alm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Alm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Alm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2017 yılında Raufoss

1 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2021 yılında KFUM Oslo

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

10 Mayıs 2022 yılında Kristiansund

31 Ağustos 2022 yılında IL Hødd

Marius Alm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Alm şuan IL Hødd takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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