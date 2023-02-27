Marius Hoibraten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Hoibraten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Hoibraten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Hoibraten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Hoibraten 23 Ocak 1995 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Marius Christopher Høibråten şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Hoibraten Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Marius Hoibraten, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marius Hoibraten'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Marius Hoibraten Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ChMarius

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Marius Hoibraten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Hoibraten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Marius Hoibraten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Hoibraten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Lillestrøm

30 Ağustos 2012 yılında Strømmen IF

31 Aralık 2012 yılında Lillestrøm

1 Ocak 2014 yılında Strømsgodset

15 Ağustos 2018 yılında Sandefjord

10 Haziran 2020 yılında Bodø/Glimt

7 Şubat 2023 yılında Urawa Reds

Marius Hoibraten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Hoibraten şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marius Hoibraten Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fet IL, Lilleström SK

Norveç U21 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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