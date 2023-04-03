Marius Jacobsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Jacobsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Jacobsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marius Jacobsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marius Jacobsen 13 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Marius Jacobsen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marius Jacobsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Marius Jacobsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marius Jacobsen'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Marius Jacobsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marius Jacobsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Aalborg BK U19
15 Temmuz 2021 yılında Lyngby BK U19
Marius Jacobsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marius Jacobsen şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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