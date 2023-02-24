Marius Onuigbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Onuigbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Onuigbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Onuigbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Onuigbo 24 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Marius Maduka Onuigbo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Onuigbo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marius Onuigbo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına - tarihinde katılmıştır. Marius Onuigbo'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marius Onuigbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Onuigbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marius Onuigbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Onuigbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2021 yılında Szentlőrinc SE

1 Temmuz 2023 yılında Kulüpsüz

Marius Onuigbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Onuigbo şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ETO FC Győr

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.