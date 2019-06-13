Marius Sumudica Süper Lig'de!

Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gazintep, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SUMUDİCA, TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVDİĞİNİ AÇIKLADI

Türkiye'yi çok sevdiği için döndüğünü açıklayan Sumudica, "Suudi Arabistan'da sözleşmem devam ediyordu ancak bu ülkeyi çok sevdiğim için dönmek istedim. Söz veriyorum bu sezon en kötü ilk 10 arasında ligi tamamlayacağız" dedi.

Süper Lig'de daha önce 2017/18 sezonunda Kayserispor'u da çalıştıran Sumudica, çıktığı 39 maçta, 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet almıştı.