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Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına başvurdu

Bu sezon Gaziantep FK ile başarılı bir sezon geçiren Marius Sumudica, Türk vatandaşlığı için gerekli işlemleri başlatarak başvuruda bulundu.

Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına başvurdu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın Türk vatandaşı olabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Büyükekşi, AA muhabirine, Rumen teknik adamın geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçme noktasında bir talepte bulunduğunu anımsattı.

Bunun üzerine gerekli hazırlıkların yapıldığını anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Sumudica'nın tamamen kendi arzusuyla talep ettiği bir konu bu. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı ve Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gereken tüm evraklar hazırlandı. Arkadaşlarımız evrakları bakanlığa sundu. Bundan sonraki süreç bakanlık yetkilileri tarafından yürütülecek."

Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına başvurdu

14 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET

Bu sezon Süper Lig'de, 14 maça çıkan Gaziantep FK, 27 puana ulaştı ve sıralamada 4. sıraya yerleşti. Sumudica ile sezona giren Gaziantep ekibi, ligdeki tek mağlubiyetini sezonun ilk haftasında oynanan Galatasaray maçında aldı. 13 maçtır yenilmeyen Sumudica ve ekibi, takımına oynattığı futbol ile de kamuoyundan takdir görüyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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