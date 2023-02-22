Mark Asigba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Asigba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Asigba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Asigba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Asigba 7 Temmuz 1990 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Mark Illarramendi Nyaaba Asigba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Asigba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Soccer Sarl yapmaktadır. Mark Asigba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Asigba'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Asigba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Asigba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Asigba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Asigba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında San Roque Lepe

1 Temmuz 2011 yılında CD Madridejos

1 Temmuz 2013 yılında AS Fokikos

1 Temmuz 2014 yılında Panachaiki

1 Ocak 2016 yılında Olimpiakos

2 Ocak 2016 yılında Panachaiki

30 Haziran 2016 yılında Olimpiakos

9 Temmuz 2016 yılında PAE Veria

30 Haziran 2017 yılında Olimpiakos

12 Temmuz 2017 yılında PAS Lamia

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2022 yılında PASA Irodotos

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2022 yılında PS Kalamata

Mark Asigba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Asigba şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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