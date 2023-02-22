Mark Byrne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Byrne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Byrne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mark Byrne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mark Byrne 15 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mark Byrne Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Byrne'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Mark Byrne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mark Byrne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Warrenpoint
25 Temmuz 2020 yılında Newry City
27 Ağustos 2021 yılında Monaghan United
1 Ocak 2022 yılında Dundalk FC
Mark Byrne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mark Byrne şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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