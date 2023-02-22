Mark Connolly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Connolly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Connolly kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mark Connolly ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mark Connolly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Connolly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Connolly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Connolly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Connolly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Connolly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Connolly 16 Aralık 1991 tarihinde Clones, Monaghan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Mark Gerard Connolly şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Connolly Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Connolly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Connolly'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Mark Connolly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Connolly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Mark Connolly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Connolly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Bolton

2 Şubat 2010 yılında St. Johnstone

31 Mayıs 2010 yılında Bolton

24 Şubat 2012 yılında Macclesfield

31 Mayıs 2012 yılında Bolton

9 Temmuz 2012 yılında Crawley Town

11 Temmuz 2014 yılında Kilmarnock FC

2 Temmuz 2016 yılında Crawley Town

31 Ocak 2019 yılında Dundee United

29 Eylül 2021 yılında Dunfermline A.

16 Ocak 2022 yılında Dundee United

17 Ocak 2022 yılında Dundalk FC

22 Temmuz 2022 yılında Dundee United

28 Temmuz 2022 yılında Derry City

Mark Connolly kimdir

Mark Connolly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Connolly şuan Derry City takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Monaghan United, Wolverhampton Wanderers

Mark Connolly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mark Connolly nereli

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