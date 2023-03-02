Mark Cousins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Cousins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Cousins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Cousins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Cousins 9 Ocak 1987 tarihinde Chelmsford şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Mark Richard Cousins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Cousins Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Cousins'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Cousins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Cousins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Cousins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Cousins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Colchester Utd.

1 Aralık 2005 yılında Staines Town FC

1 Ocak 2006 yılında Colchester Utd.

1 Şubat 2006 yılında Enfield Town

1 Mart 2006 yılında Colchester Utd.

1 Kasım 2006 yılında Yeading FC

1 Aralık 2006 yılında Colchester Utd.

1 Temmuz 2014 yılında FC Dag & Red

1 Temmuz 2018 yılında Barnet

1 Temmuz 2019 yılında Bromley

1 Temmuz 2022 yılında Ebbsfleet

Mark Cousins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Cousins şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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