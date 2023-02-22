Mark Coyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Coyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Coyle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Coyle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Coyle 13 Şubat 1997 tarihinde Burt, Donegal şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Coyle Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Coyle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Coyle'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Coyle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Coyle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Coyle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Coyle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Cockhill Celtic

1 Ocak 2018 yılında Finn Harps

1 Ocak 2022 yılında Shelbourne

Mark Coyle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Coyle şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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