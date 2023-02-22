Mark Dignam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Dignam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Dignam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Dignam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Dignam 17 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Dignam Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Dignam, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Mark Dignam'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Dignam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Dignam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Dignam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Dignam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında UCD U19

1 Ocak 2017 yılında UCD

Mark Dignam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Dignam şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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