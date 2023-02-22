Mark Doyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Doyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Doyle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Doyle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Doyle 19 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Doyle Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pan Sports yapmaktadır. Mark Doyle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Doyle'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Doyle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Doyle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Doyle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Doyle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Drogheda United

1 Ocak 2022 yılında St. Pat's

Mark Doyle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Doyle şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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