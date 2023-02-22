Mark Haughey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Haughey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Haughey kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mark Haughey ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mark Haughey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Haughey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Haughey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Haughey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Haughey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Haughey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Haughey 23 Ocak 1991 tarihinde Newry şehrinde doğmuştur.  Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Haughey Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mark Haughey'nin Glenavon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Haughey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Haughey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mark Haughey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Haughey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Glenavon

1 Temmuz 2013 yılında Linfield

1 Temmuz 2021 yılında Glenavon

Mark Haughey kimdir

Mark Haughey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Haughey şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Banbridge, Glenavon FC (2006-2009)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mark Haughey nereli

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