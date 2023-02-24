Mark Hodonicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Hodonicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Hodonicki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Hodonicki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Hodonicki 16 Mart 2001 tarihinde Békéscsaba şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Hodonicki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Agency yapmaktadır. Mark Hodonicki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mark Hodonicki'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Hodonicki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Hodonicki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Hodonicki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Hodonicki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2016 yılında Békéscsaba U17

1 Temmuz 2018 yılında Békéscsaba U19

1 Temmuz 2020 yılında Békéscsaba

Mark Hodonicki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Hodonicki şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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