Mark Hrvojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Hrvojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Hrvojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mark Hrvojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mark Hrvojevic 8 Kasım 2004 tarihinde Evanston, Illinois şehrinde doğmuştur. Hırvatistan,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mark Hrvojevic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Hrvojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mark Hrvojevic'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mark Hrvojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mark Hrvojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Ağustos 2021 yılında Hajduk U19
Mark Hrvojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mark Hrvojevic şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.