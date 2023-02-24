Mark Jagodics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Jagodics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Jagodics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Jagodics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Jagodics 10 Nisan 1992 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Jagodics Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Jagodics, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mark Jagodics'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Jagodics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Jagodics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mark Jagodics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Jagodics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2009 yılında Haladás U19

1 Ocak 2011 yılında Haladás

13 Ağustos 2013 yılında FC Ajka

30 Haziran 2014 yılında Haladás

7 Ağustos 2020 yılında Mezőkövesd

29 Ocak 2021 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2021 yılında Mezőkövesd

1 Temmuz 2021 yılında Budafoki MTE

Mark Jagodics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Jagodics şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.