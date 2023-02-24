Mark Konczey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Konczey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Konczey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Konczey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Konczey 30 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Konczey Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Mark Konczey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Konczey'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Konczey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Konczey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Konczey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Konczey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2015 yılında Ferencváros Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2017 yılında Ferencváros U19

1 Ağustos 2019 yılında Kelen SC

10 Temmuz 2020 yılında Ferencváros II

6 Temmuz 2022 yılında Szeged

Mark Konczey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Konczey şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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