Mark Kovacsreti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Kovacsreti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Kovacsreti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Kovacsreti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Kovacsreti 1 Eylül 2000 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Kovacsreti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOCCERNATION GROUP yapmaktadır. Mark Kovacsreti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mark Kovacsreti'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Kovacsreti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Kovacsreti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Kovacsreti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Kovacsreti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2015 yılında Ferencváros Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Ferencváros U17

1 Ocak 2017 yılında Ferencváros U19

7 Eylül 2017 yılında Kisvárda U19

1 Ocak 2018 yılında Kisvárda

1 Temmuz 2021 yılında MTK Budapest

25 Ocak 2023 yılında Nyíregyháza

Mark Kovacsreti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Kovacsreti şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mark Kovacsreti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Újpesti TE (-2013)

Macaristan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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