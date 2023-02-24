Mark Molnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Molnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Molnar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mark Molnar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mark Molnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Molnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Molnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Molnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Molnar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Molnar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Molnar 24 Temmuz 1998 tarihinde Sopron şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Molnar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dedisklein Nickolay yapmaktadır. Mark Molnar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mark Molnar'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Molnar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Molnar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Mark Molnar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Molnar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2012 yılında Haladás Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2015 yılında Haladás U19

19 Temmuz 2017 yılında Soproni VSE

28 Temmuz 2018 yılında Tiszakécske

19 Ağustos 2021 yılında Mosonmagyaróvár

Mark Molnar kimdir

Mark Molnar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Molnar şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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Mark Molnar nereli

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