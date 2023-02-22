Mark Randall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Randall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Randall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Randall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Randall 28 Eylül 1989 tarihinde Milton Keynes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Mark Leonard Randall şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Randall Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Randall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mark Randall'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Randall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Randall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Randall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Randall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Arsenal

31 Ocak 2008 yılında Burnley

5 Mayıs 2008 yılında Arsenal

15 Ocak 2010 yılında MK Dons

1 Haziran 2010 yılında Arsenal

24 Ekim 2010 yılında Rotherham

10 Mayıs 2011 yılında Arsenal

1 Temmuz 2011 yılında FC Chesterfield

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2013 yılında Ascoli

30 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

8 Mart 2014 yılında MK Dons

14 Ocak 2016 yılında Barnet

1 Temmuz 2016 yılında Newport County

1 Temmuz 2017 yılında Crawley Town

5 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

22 Mart 2019 yılında Hemel

1 Temmuz 2019 yılında Larne FC

Mark Randall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Randall şuan Larne FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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