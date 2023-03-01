Mark Shelton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Shelton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Shelton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mark Shelton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mark Shelton 12 Eylül 1996 tarihinde Nottingham şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Mark John Shelton şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mark Shelton Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Mark Shelton, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mark Shelton'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Mark Shelton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/Mark_Shelton8
Mark Shelton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mark Shelton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Ocak 2016 yılında Loughborough
31 Mayıs 2016 yılında Burton U18
1 Temmuz 2016 yılında Ilkeston
26 Kasım 2016 yılında Alfreton
1 Temmuz 2017 yılında Salford
11 Ekim 2019 yılında Woking
18 Kasım 2019 yılında Salford
11 Aralık 2019 yılında Hartlepool Utd.
31 Mayıs 2020 yılında Salford
1 Ağustos 2020 yılında Hartlepool Utd.
20 Ocak 2023 yılında Oldham Athletic
Mark Shelton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mark Shelton şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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