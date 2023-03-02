Mark Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mark Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mark Smith 15 Aralık 1995 tarihinde Isleworth şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mark Smith Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Smith, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Smith'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mark Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mark Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Brentford U18
1 Temmuz 2015 yılında Brentford
27 Ekim 2015 yılında Hampton & Rich.
27 Aralık 2015 yılında Brentford
8 Ocak 2016 yılında Lowestoft
8 Şubat 2016 yılında Brentford
20 Şubat 2016 yılında Hampton & Rich.
31 Mayıs 2016 yılında Brentford
2 Ağustos 2016 yılında Aldershot
15 Kasım 2017 yılında Eastbourne
14 Ocak 2018 yılında Aldershot
15 Ocak 2018 yılında Eastbourne
31 Aralık 2018 yılında Billericay
2 Mart 2019 yılında Eastbourne
31 Mayıs 2019 yılında Billericay
1 Temmuz 2019 yılında Dartford
3 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz
24 Ekim 2020 yılında Woking
12 Ağustos 2022 yılında Hampton & Rich.
Mark Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mark Smith şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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