Mark Surgenor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Surgenor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Surgenor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Surgenor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Surgenor 19 Aralık 1985 tarihinde Ballymena şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Surgenor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Surgenor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Mark Surgenor'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Surgenor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Surgenor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Surgenor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Surgenor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ballymena

1 Temmuz 2015 yılında Carrick Rangers

Mark Surgenor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Surgenor şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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