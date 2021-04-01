Market Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Market Elemanı Maaşları, İş İlanları

Market Elemanı görev tanımı nedir, Market Elemanı ne iş yapar, Market Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Market Elemanı görevlendirildiği reyondan sorumlu, reyondaki ürünler ile ilgili tüm süreci takip eden ve süreçlerin sağlıklı ilerlemesini sağlayan kişidir.

Market Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Market Elemanı Maaşları

Market Elemanı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Market Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Market Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Market Elemanı Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

Market Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları ana grubundadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları alt ana grupta yer alır.

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları meslek grubundadır.

Market Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Market Elemanı mesleğinin meslek kodu 5223.92 olarak belirlenmiştir

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