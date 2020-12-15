Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor hafta içi? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor hafta sonu?

Marketler kaçta açılıyor hafta içi, hafta sonu? Marketler kaçta kapanıyor hafta içi, hafta sonu? soruları son günlerde sıkça merak edilip araştırılan konuların başını çekiyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmaya devam edildiği şu günlerde temel ihtiyaçlar için sık kullanılan dükkanların açılış ve kapanış saatleri kafa karışıklığı neden oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile Mart 2021 tarihinden itibaren marketlerin açılış kapanış saatlerinde düzenlemeye gidildiği duyuruldu. İşte en şeffaf haliyle tüm dükkanların hafta içi ve hafta sonu açılış ve kapanış saatleri...

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR HAFTA İÇİ?

"İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcılar düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR HAFTA SONU?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Kısıtlamanın devam ettiği illerde Cumartesi akşam 21.00'da sokağa çıkmak yasağı başlıyor ve Pazartesi saat 05.00' da sona eriyor.

Marketler Cumartesi düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Pazar günü de yine aynı saatlerde açık olacak.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası, hafta sonu ise 10.00- 17.00 arası açık.