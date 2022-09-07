Marketlerde satılan keklerden skandal görüntüler! İçlerinden uyuşturucu çıktı!

Herkesin rahatlıkla güvenip yediği keklerden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. Bir markete denetim yapan ekipler, kekin içinden uyuşturucuya benzer bir nesne çıkarttı.

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Sağlıksız yiyecekler, hayatımızı ele geçirmeye devam ediyor. Çoğu insan, nasıl yapıldığını bilmeden ve araştırmadan her yiyeceği yiyebiliyor. Ancak güvenilir olmayan yiyecekler sağlığımızı tehdit ediyor.

KEKİN İÇİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Son olarak, bir kekten çıkan uyuşturucuya benzer haplar görenleri tedirgin etti. Denetim ekipleri, bir markete girip, keklerin içlerini açarak kontrol etti. Ancak kekin içinden çıkan uyuşturucuya benzer nesneler, vatandaşı şoke etti.

"KEKLE UYUŞTURUCU ALAN ÇOK"

Söz konusu video, sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok vatandaş, kendi yediği ve çocuklarına yedirdiği keklerin ne kadar sağlıksız olduğunu görerek yorumlarda bulundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, gündem olan videoya şu yorumları yaptı: "Evet doğru kekle uyuşturucu alan çok", "Bana inandırıcı gelmedi", "Uyuşturucu işinde ne paralar dönüyor. Kek arasında bedava dağıtacak halleri yok. Özel üretimdir tabi ki."

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