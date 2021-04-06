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Marketlerde yapılan alışverişler İstanbulkart ile ödenebilecek

CarrefourSA ve BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, şirkete ait marketlerden yapılan alışverişler İstanbulkart ile ödenebilecek. Ayrıca kasalarda İstanbulkart'a yükleme yapılabilecek.

Marketlerde yapılan alışverişler İstanbulkart ile ödenebilecek

CarrefourSA, ulaşım dışı ödeme ağını son bir yılda yaklaşık üç kat artıran İstanbulkart'la iş birliğine giderek müşterilerine farklı bir ödeme aracı daha sunuyor. Marketlerden müzelere, online alışverişlerden cafe-restoranlara kadar birçok sektörde ödeme aracı haline gelen İstanbulkart, iş birliği çerçevesinde İstanbul'daki 276 CarrefourSA marketinde alışveriş veya yükleme yapma amacıyla kullanılmaya başladı. Böylece şirkete ait marketler, 18 milyon İstanbullunun İstanbulkart ile alışveriş veya yükleme yapma noktası haline geldi.

AMAÇ İSTANBULLULARA FAYDA SAĞLAMAK

CarrefourSA ve BELBİM AŞ arasında gerçekleştirilen bu iş birliği, İstanbullulara fayda sağlayarak, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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