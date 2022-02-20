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Marketlerin fahiş fiyat politikasına bakanlıktan hamle! Hazine ve Maliye Bakanlığı şikayet sistemi kurdu!

Devlet tarafından temel gıda ürünlerine yüzde 7'lik temel gıda indirimi uygulanmıştı. Marketler bu indirimi fiyatlarına yansıtmadıkları gibi ekstra zam da uygulamışlardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, buna karşılık olarak vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için şikayet bildirim sistemi oluşturdu.

Marketlerin fahiş fiyat politikasına bakanlıktan hamle! Hazine ve Maliye Bakanlığı şikayet sistemi kurdu!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanın devreye alınacağını belirtmişti.

Fiyatların daha sıkı bir şekilde denetleneceğini belirten Nebati, fahiş fiyat uygulayanlara karşı özel bir timin oluşturulacağının altını çizmişti.

Marketlerin fahiş fiyat politikasına bakanlıktan hamle! Hazine ve Maliye Bakanlığı şikayet sistemi kurdu!

ŞİKAYET BİLDİRİ SİSTEMİ

Bu kapsamda haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçen bakanlık, mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla vatandaşlar tarafından iletilecek şikayetlerin ve önerilerin toplanacağı bir şikayet bildirim sistemi oluşturdu.

Marketlerin fahiş fiyat politikasına bakanlıktan hamle! Hazine ve Maliye Bakanlığı şikayet sistemi kurdu!

Uygulamaya göre, vatandaşlar, haksız fiyat artışlarına tanık olması durumunda bakanlığın internet sitesindeki şikayet bildirim kısmına şikayetlerini yazabilecek ve bu şikayetler ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere işleme alınacak.

Marketlerin fahiş fiyat politikasına bakanlıktan hamle! Hazine ve Maliye Bakanlığı şikayet sistemi kurdu!

ENFLASYONLA MÜCADELE TİMİ TAKİP EDECEK

Bakanlığın internet sitesi üzerinde işleme alınan şikayetler, Enflasyonla Mücadele Timi olan, Vergi Denetim Kurulundaki müfettişler ve Gelir İdaresinde görev yapan denetleyiciler tarafından takip edilecek.

Bu sayede, vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışları yaptığı tespit edilecek kişiler için yasal işlem başlatılacak.

Marketlerin fahiş fiyat politikasına bakanlıktan hamle! Hazine ve Maliye Bakanlığı şikayet sistemi kurdu!

Devreye alınacak bu uygulamayla haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi bekleniyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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