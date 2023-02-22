Marko Bakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Bakic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Bakic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Bakic 1 Kasım 1993 tarihinde Budva şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Marko Bakić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Bakic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V11 Sports Agency yapmaktadır. Marko Bakic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Bakic'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Bakic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Bakic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marko Bakic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Bakic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Mogren

31 Ağustos 2012 yılında Torino

1 Temmuz 2013 yılında Fiorentina

12 Ağustos 2014 yılında Spezia Calcio

30 Haziran 2015 yılında Fiorentina

18 Ocak 2016 yılında Belenenses

30 Haziran 2016 yılında Fiorentina

27 Temmuz 2016 yılında SC Braga

31 Ocak 2017 yılında Alcorcón

30 Haziran 2017 yılında SC Braga

2 Ocak 2018 yılında Belenenses

30 Haziran 2018 yılında SC Braga

20 Ağustos 2018 yılında Mouscron

30 Haziran 2019 yılında SC Braga

1 Temmuz 2019 yılında Mouscron

1 Eylül 2022 yılında B. Podgorica

18 Ocak 2023 yılında OFI Girit

Marko Bakic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Bakic şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Bakic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Mogren (2008-10)

Karadağ takımında 8 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

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