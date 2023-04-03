Marko Batur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Batur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Batur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marko Batur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marko Batur 26 Haziran 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marko Batur Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marjan Sisic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Batur'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Marko Batur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marko Batur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Ağustos 2014 yılında Lokomotiva Jgd
1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiva U17
1 Temmuz 2021 yılında Lokomotiva U19
Marko Batur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marko Batur şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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