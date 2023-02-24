Marko Burzanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Burzanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Burzanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Burzanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Burzanovic 13 Ocak 1998 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Marko Burzanović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Burzanovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ND Management yapmaktadır. Marko Burzanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Burzanovic'nin FK Podgorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Burzanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Burzanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marko Burzanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Burzanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında B. Podgorica

1 Mart 2014 yılında FK Zabjelo

30 Haziran 2014 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2016 yılında FK Mladost

12 Şubat 2018 yılında Rudar Pljevlja

13 Temmuz 2018 yılında Inter Zapresic

25 Temmuz 2019 yılında Pyunik Erivan

3 Şubat 2020 yılında OFK Grbalj

29 Ağustos 2020 yılında Zeta Golubovac

3 Ağustos 2022 yılında Rudar Pljevlja

17 Ocak 2023 yılında FK Podgorica

Marko Burzanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Burzanovic şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Burzanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Buducnost Podgorica (-12/2013)

Karadağ U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.