Marko %C4%8Cavor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko %C4%8Cavor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko %C4%8Cavor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko %C4%8Cavor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko %C4%8Cavor 5 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko %C4%8Cavor Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko %C4%8Cavor'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko %C4%8Cavor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko %C4%8Cavor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko %C4%8Cavor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko %C4%8Cavor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında FK Podgorica

12 Şubat 2021 yılında Mladost DG

15 Haziran 2021 yılında FK Podgorica

1 Temmuz 2021 yılında Rudar Pljevlja

4 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tivat

Marko %C4%8Cavor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko %C4%8Cavor şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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