Marko Cerdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Cerdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Cerdic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Cerdic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Cerdic 27 Mart 1998 tarihinde Tomislavgrad şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Ćerdić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Cerdic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Cerdic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına 12 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Cerdic'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Cerdic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Cerdic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marko Cerdic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Cerdic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2014 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2015 yılında Hajduk U19

17 Şubat 2017 yılında Primorac 1929

3 Ağustos 2018 yılında Hrv Dragovoljac

6 Eylül 2019 yılında NK Jarun

12 Ağustos 2021 yılında HNK Tomislav T.

Marko Cerdic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Cerdic şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.