Marko İvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko İvanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko İvanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko İvanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko İvanovic 18 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Ivanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko İvanovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko İvanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Foca futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Foca takımına 13 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marko İvanovic'nin FK Sutjeska Foca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko İvanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko İvanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko İvanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko İvanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2020 yılında Sutjeska Foca

Marko İvanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko İvanovic şuan FK Sutjeska Foca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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