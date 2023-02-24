Marko Juric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Juric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Juric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Juric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Juric 7 Ekim 1994 tarihinde Dubrovnik şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Jurić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Juric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Marko Juric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Juric'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Juric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Juric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Juric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Juric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2009 yılında RNK Split U17

31 Ağustos 2011 yılında Adriatic Split

12 Ağustos 2013 yılında 1.SC Znojmo U21

1 Kasım 2014 yılında FC Zlin B

1 Eylül 2015 yılında Segesta Sisak

15 Şubat 2016 yılında HNK Sibenik

22 Ağustos 2016 yılında GOSK-Dubrovnik

4 Ağustos 2017 yılında NK Dugopolje

2 Ağustos 2019 yılında NK Lokomotiva

19 Ağustos 2019 yılında NK Dugopolje

19 Ocak 2020 yılında NK Lokomotiva

14 Şubat 2020 yılında Siroki Brijeg

30 Haziran 2020 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2020 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2022 yılında KF Vllaznia

Marko Juric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Juric şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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