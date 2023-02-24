Marko Kazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Kazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Kazic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Kazic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Kazic 16 Kasım 1995 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Marko Kažić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Kazic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Kazic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Kazic'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Kazic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Kazic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Kazic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Kazic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında B. Podgorica

1 Eylül 2013 yılında FK Zabjelo

30 Haziran 2014 yılında B. Podgorica

26 Ocak 2016 yılında Mornar Bar

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2016 yılında Kom Podgorica

4 Temmuz 2018 yılında OFK Petrovac

31 Temmuz 2019 yılında Mornar Bar

9 Ağustos 2021 yılında Kom Podgorica

Marko Kazic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Kazic şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Marko Kazic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U19 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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