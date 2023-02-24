Marko Kordic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Kordic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Kordic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Kordic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Kordic 22 Şubat 1995 tarihinde Kotor şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Kordić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Kordic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marko Kordic'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Kordic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Kordic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Kordic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Kordic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2013 yılında Backa

15 Ekim 2013 yılında Vojvodina

11 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2018 yılında OFK Grbalj

30 Temmuz 2019 yılında FK Bokelj

17 Ocak 2020 yılında Napredak

20 Temmuz 2020 yılında FK Iskra

Marko Kordic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Kordic şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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