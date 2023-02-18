Marko Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Kovacevic 25 Şubat 1999 tarihinde Zrenjanin şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Ковачевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Kovacevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Kovacevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Kovacevic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Kovacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Kovacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2019 yılında Rad Zrenjanin

7 Ağu 2019 yılında Buducnost SC

28 Temmuz 2020 yılında Rad Zrenjanin

20 Temmuz 2021 yılında FK Indjija

20 Temmuz 2022 yılında Radnicki Srem

30 Haziran 2023 yılında FK Indjija

Marko Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Kovacevic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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