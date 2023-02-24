Marko Kujundic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Kujundic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Kujundic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Kujundic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Kujundic 14 Ekim 2002 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Kujunđić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Kujundic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CLEAN yapmaktadır. Marko Kujundic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marko Kujundic'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Marko Kujundic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Kujundic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Kujundic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Kujundic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Banja Luka U19

13 Şubat 2020 yılında Kozara U19

13 Haziran 2020 yılında Banja Luka U19

1 Temmuz 2020 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2022 yılında Sloga Meridian

1 Ocak 2023 yılında B. Banja Luka

Marko Kujundic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Kujundic şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marko Kujundic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 3 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 3 numaralı formasıyla 24 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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