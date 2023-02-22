Marko Markovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Markovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Markovski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Markovski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Markovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Markovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Markovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Markovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Markovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Markovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Markovski 26 Mayıs 1986 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Марковски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Markovski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Marko Markovski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 26 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Marko Markovski'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Markovski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/MarkovskiMarko15/?hc_ref=ARQ7VFg-o8ukzvGzxW7RJgXuH47CmX7u67mtaWSL3vJoN5Ysdf-yPqhY-NOtj1flt-I&fref=nf

Marko Markovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Markovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marko Markovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Markovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2006 yılında Partizan

1 Ocak 2007 yılında Borac Cacak

30 Haziran 2007 yılında Partizan

1 Temmuz 2007 yılında Banat Zrenjanin

31 Aralık 2007 yılında Partizan

1 Ocak 2008 yılında GS Kallithea

1 Temmuz 2009 yılında Doxa Dramas

1 Temmuz 2011 yılında Skoda Xanthi

20 Şubat 2013 yılında FC Sheriff

18 Eylül 2013 yılında Bnei Sakhnin

30 Haziran 2014 yılında FC Sheriff

8 Ağustos 2014 yılında AOK Kerkyra

21 Ağustos 2015 yılında Panetolikos

1 Ocak 2018 yılında APO Levadiakos

15 Ağustos 2019 yılında Apollon Smyrnis

26 Eylül 2020 yılında PS Kalamata

Marko Markovski kimdir

Marko Markovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Markovski şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Marko Markovski nereli

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