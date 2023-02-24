Marko Mitrasinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Mitrasinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Mitrasinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Mitrasinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Mitrasinovic 6 Ağustos 2001 tarihinde Foca şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Mitrašinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Mitrasinovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Mitrasinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Mitrasinovic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Mitrasinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Mitrasinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Mitrasinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Mitrasinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Slavija S.

25 Şubat 2022 yılında Po­dri­nje

1 Ocak 2023 yılında Famos Vojkovici

Marko Mitrasinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Mitrasinovic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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