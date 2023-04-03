Marko Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marko Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Mitrovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.