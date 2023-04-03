Marko Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marko Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marko Mitrovic 2 Ekim 2005 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marko Mitrovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Trayal Kruševac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac U19 takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Mitrovic'nin FK Trayal Kruševac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marko Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marko Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Ocak 2021 yılında Napredak U17
4 Ağustos 2022 yılında Trayal U19
Marko Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marko Mitrovic şuan FK Trayal Kruševac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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