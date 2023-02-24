Marko Molnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Molnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Molnar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Molnar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Molnar 29 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Molnár Márkó Miklós şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Molnar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bekeffy Football Consulting Kf yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Molnar'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marko Molnar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Molnar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Molnar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Molnar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2018 yılında Szent Pál AFC

30 Temmuz 2019 yılında Fehérvár II

23 Temmuz 2021 yılında Füzesgyarmat

28 Ocak 2022 yılında Budaörs

4 Temmuz 2022 yılında FC Ajka

Marko Molnar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Molnar şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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