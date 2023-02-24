Marko Terzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Terzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Terzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Terzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Terzic 29 Eylül 1998 tarihinde I. Ilidža şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Terzić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Terzic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 31 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Marko Terzic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Terzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Terzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Terzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Terzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Bosna Union

1 Temmuz 2018 yılında Sutjeska Foca

21 Şubat 2019 yılında Bosna Union

31 Temmuz 2019 yılında Famos Vojkovici

Marko Terzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Terzic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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