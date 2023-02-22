Markos Nino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markos Nino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markos Nino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markos Nino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markos Nino 3 Kasım 2002 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Μάρκος Νίνο şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markos Nino Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Markos Nino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Markos Nino'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Markos Nino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markos Nino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markos Nino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markos Nino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Panionios

17 Eylül 2021 yılında AE Larisa

Markos Nino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markos Nino şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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